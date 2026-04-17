TMW Radio Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"

Ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Fabio Bazzani ha parlato di alcuni degli allenatori dell'attuale Serie A:

Sarri e Gasperini: un tecnico deve avere solo i giocatori adatti al suo gioco o deve anche adattarsi?

"Lì ci sono due allenatori che hanno una impronta ben precisa, sai che filosofia hanno e dovresti riuscire a lavorare in simbiosi per portare giocatori adatti. Io credo che oggi solo Fabregas possa prendere chi vuole, perché fa tutto lui. Vedo sempre scontrarsi allenatori e società, che hanno interessi diversi. Le parti devono venirsi incontro alla fine. Gasperini sapeva in che Roma andava incontro, così come la società sapeva chi prendeva. Stessa cosa la Lazio con Sarri e viceversa".