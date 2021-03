Becao, ancora tu: Milan-Udinese 0-1 al 68': per il brasiliano 2° gol in A, sempre ai rossoneri

Udinese in vantaggio a San Siro con Rodrigo Becao al 68'. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore salta più in alto di Théo Hernandez e incorna in rete, superando un Donnarumma tutt'altro che incolpevole nella circostanza. Incredibile ma vero, due reti segnate in Serie A dal brasiliano ed entrambe al Milan. L'altra risale alla prima giornata dello scorso campionato, in una partita vinta dai friulani per 1-0.