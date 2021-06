Belotti: "Obiettivo centrato: ora vinciamo col Galles ma arrivare secondi non sarebbe umiliante"

Andrea Belotti, centravanti del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Galles di Aaron Ramsey e Gareth Bale. "Arrivare secondi, in caso di sconfitta, non sarebbe umiliante: andare a Londra o Amsterdam, non sarebbe umiliante, anzi. E' un passaggio in avanti: poi più vai avanti, più incontri squadre forti ma può succedere sempre. Devi essere sempre pronto a ogni partita, a qualsiasi avversario".