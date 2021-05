Benevento, Inzaghi: "Viola-Schiattarella? Li porterei in guerra, ma dal 1' solo uno dei due"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Cagliari, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi presenta così lo scontro diretto decisivo per la salvezza: “Schiattarella e Viola in campo insieme? No. È una scelta complicata, sanno bene che li porterei con me in guerra ogni giorno e ricordo quello che abbiamo condiviso in quest'anno e mezzo straordinario. Dal primo minuto andrà in campo solo uno dei due, ma chi partirà dalla panchina rappresenterà un'arma in più. Per la formazione sceglierò domani mattina, per fortuna la panchina si è allungata e posso cambiare le gare in base alle esigenze. Avere quasi tutta la rosa è motivo di grande soddisfazione. Non vorrei dimenticare che Gaich sta bene e potrebbe giocare in coppia con Lapadula".

Qui la conferenza stampa integrale.