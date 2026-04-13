Bergomi getta acqua sul caso Leao: "Secondo me Rafa può ancora riconquistare il Milan"
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Intervenuto come di consueto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha commentato la prestazione del Milan contro l'Udinese e, in particolare, i fischi ricevuti da Rafa Leao. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Quello che ho visto contro l'Udinese è stato un Milan con davvero poca pazienza, non ragionavano e andavano sempre allo stesso ritmo concedendo troppi spazi in molte aree del campo. I centrali spesso in uscita, al posto di scappare si alzavano, forse non erano abituati a giocare così, si è visto.
Leao? Di fischi pesanti ne ho presi anche io, anche peggio ho passato momenti peggiori. La contestazione era anche rivolta alla squadra per la prestazione corale e sconfitta. Leao può ancora riconquistare i suoi tifosi".
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