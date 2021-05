Bergomi: "Il Toro si gioca tutto con la Lazio. Deve chiudere il discorso salvezza oggi"

Nel pre gara di Lazio-Torino, Giuseppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento dei granata che si giocheranno la salvezza tra oggi e domenica: "Il Torino si gioca tutto, non deve fare calcoli e non deve pensare alla partita di domenica. Deve cercare di chiudere qui il discorso ma non so in che condizioni arrivi. Ho letto le dichiarazioni di Nicola che parla di carattere e motivazioni, tutto giusto. Questa è una partita decisiva da non sbagliare".