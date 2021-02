Bernardeschi è sempre un punto interrogativo: tra la nuova vita da terzino e la scadenza 2022

vedi letture

Altro giro, altre voci. Nuova permanenza. Anche nel mercato appena concluso, Federico Bernardeschi è stato indicato come potenziale pedina di scambio della Juventus, o eventuale partente dai ranghi bianconeri. Nulla di tutto questo, il numero 33 è ancora una volta alla corte della Signora.

Con Pirlo, utile rincalzo. E nuova vita da terzino? Il campionato 2020/2021, per l’esterno carrarino, è fin qui stato fatto di alti e bassi. Con 820 minuti in campo, Bernardeschi è stato, numeri alla mano, uno dei giocatori meno schierati dal tecnico bresciano. Sette partite da titolare, contando anche la Coppa Italia, sulle venticinque giocate, e in più di un’occasione l’ex Fiorentina è stato schierato soltanto per scampoli di gara. Nelle ultime settimane, Pirlo ha sperimentato il cambio di ruolo, provato in più di un’occasione. Può essere l’occasione di rilanciare la propria carriera in bianconero? Da capire, anzitutto, se l’allenatore proseguirà in questa direzione. Se la chiave di Bernardeschi è sempre stata la sua capacità di fare un po’ tutto e discretamente bene, questa qualità può anche diventare un limite nel momento in cui manca un vero e proprio posto in squadra.

Contratto 2022. E Raiola… L’accordo con la Juve è in scadenza nel 2022: da questo punto di vista, non è un caso vero e proprio, ma una discussione che inevitabilmente nei prossimi mesi si dovrà aprire. E una scelta che le parti dovranno fare. Molto faranno i buoni uffici di Raiola col club, ma anche la sua proverbiale capacità di trovare una destinazione alternativa nell’eventualità la trattativa non dovesse decollare.