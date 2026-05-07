Bologna, cambia la musica in attacco? Via Dallinga, idea Bowie "sponsorizzato" da Ferguson

Bologna vuole cambiare musica in attacco. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come i rossoblù puntino a Kieron Bowie, attaccante dell'Hellas Verona, andato a segno nel weekend contro la Juventus.

Lo scozzese è identificato come eventuale sostituto di Thijs Dallinga, che non è riuscito a convincere nemmeno nella stagione che doveva essere del riscatto: appena 5 reti segnate in 35 partite, 2 delle quali in campionato. Davvero troppo poco e presumibilmente il giocatore verrà messo sul mercato.

Bowie ha uno sponsor al Bologna, ossia il connazionale Lewis Ferguson. E proprio contro il Bologna ha realizzato la sua prima rete in Serie A, gol che peraltro è valso il successo al Dall'Ara, ultima gioia degli scaligeri in questo campionato. Acquistato dall'Hibernian per 6 milioni, ha un contratto in scadenza nel 2029.