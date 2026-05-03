Bremer la combina grossa: Bowie sorprende la Juventus, 1-0 del Verona all'intervallo

Finisce il primo tempo, con la Juventus subissata di fischi dai suoi tifosi per l'1-0 dell'Hellas Verona: fatale la sbavatura di Bremer che ha spalancato la porta a Bowie.

Il Verona scaccia la Juve

Una partita da posta in palio ghiotta per la Juventus. Due mesi fa si ritrovava a rincorrere il Como per la zona Champions mentre oggi contro il Verona ha la possibilità di confermare la zona Champions, ma soprattutto di raggiungere il Milan al 3° posto in classifica di campionato. All’Allianz Stadium dove i gialloblù non hanno mai vinto. Il primo quarto d’ora, non a caso, è stato a tinte bianconere, come prevedibile e secondo i Paini di Spalletti che è rimasto a guardare chance ottime per passare avanti. Specialmente con la combinazione Conceicao-Yildiz, ma il turco a non trovare David appostato per il tap-in del possibile vantaggio.

Bowie gela lo Stadium, Juve in tilt

Mole di azioni per segnare racimolate e flirt con il gol ripetuto dagli uomini di Spalletti, come al 25’ sulla traversa scheggiata da Bremer. È mancata precisione sotto porta e in fase di rifinitura ai bianconeri, tutto quello che invece ha messo in mostra la banda di Sammarco. E al minuto 34 su errore da matita rossa di Bremer, Bradaric ha colto in contropiede la difesa della Juventus e servito l’assist per Bowie, letale sul primo palo. Uno a zero sul tabellone dell’Allianz Stadium che ha gelato i tifosi presenti, con sfuriata di Spalletti. Edmundsson si è immolato sul missile di Cambiaso, a caccia della reazione e del gol del pari, evitando il pari. I padroni di casa hanno risentito parecchio del contraccolpo psicologico della rete subita, con errori a non finire e un termine di primo tempo che sancisce l'1-0 del Verona. Bianconeri in tilt, in attesa della ripresa.

Segui il live di Juventus-Verona!