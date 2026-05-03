Verona avanti sulla Juventus all'intervallo, Bowie: "Proviamoci, non abbiamo niente da perdere"
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L'attaccante dell'Hellas Verona Kieron Bowie ha parlato a Sky Sport all'intervallo del match contro la Juventus, gara fino a questo momento sul risultato di 1-0 per gli scaligeri con rete proprio dello scozzese:
Segnare allo Stadium contro la Juventus che sensazioni porta?
"Segnare allo stadium è una delle cose migliori che possono succedere, è bellissimo. Ora vogliamo provarci fino alla fine anche perché non abbiamo niente da perdere".
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