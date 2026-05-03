Verona, Bowie: "Felice di aver segnato alla Juve, ma avrei preferito un percorso diverso"

Kieron Bowie, attaccante scozzese del Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Juventus: "E' stata una stagione difficile, sono felice di essere riuscito a segnare tre reti per aiutare la squadra ma sarei stato molto più contento se avessimo fatto un percorso diverso in questo campionato".

Quali differenze hai trovato in Italia?

"Il campionato scozzese è più fisico, mentre quello italiano è più tecnico e c'è meno tempo per giocare il pallone. La differenza grossa è questa".