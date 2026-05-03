Bologna, De Silvestri: "Champions, Europa League, coppa in bacheca: triennio importante"

“La stagione è stata ricca di partite e questo ha inciso molto. Il gruppo è stato messo alla prova, ci sono stati alti e bassi. Siamo arrivati in finale di Supercoppa e tra le prime otto in Europa League. Purtroppo abbiamo zoppicato in casa e ci dispiace. Ci sta che il pubblico fischi, anzi li ringraziamo perché oggi c’era tantissima gente nonostante la classifica parli chiaro.

Non tutte le annate sono uguali. Tre anni fa è iniziato un percorso che ci ha visto arrivare in Champions e in Europa League vincendo una coppa Italia. Il mio futuro? Ho iniziato a giocare nel 2005, mi sento bene e ho dato la mia disponibilità a proseguire il rapporto lavorativo. A breve parlerò con la società". Queste le parole di Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, ai microfoni di DAZN.