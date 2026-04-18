Bologna, ecco il report su Casale: distorsione alla caviglia sinistra. Salta la Juventus
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Qualche problemino in difesa per mister Vincenzo Italiano, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Aston Villa. Gli esami a cui è stato sottoposto Niccolò Casale hanno evidenziato infatti una distorsione alla caviglia sinistra.
Le sue condizioni - aggiunge il sito ufficiale del Bologna - verranno valutate giorno per giorno. Intanto i felsinei, senza di lui, domani se la vedranno con la Juventus nella difficile trasferta dello Stadium, valida per il 33° turno di Serie A.
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