Bologna, si ferma Casale: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra
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Ancora problemi per la difesa del Bologna, con Vicenzo Italiano che ieri ha dovuto fare a meno di Nicolò Casale a gara in corso: "Nicolò Casale è stato sostituito nel corso del secondo tempo della partita di ieri a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni", recita il comunicato ufficiali del club felsineo.
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