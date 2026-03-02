Live TMW Bologna, Nicolò Casale: “Entrare a freddo non è semplice, ma siamo in crescita”

Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore rossoblù al termine di Pisa Bologna.

20:46 - INIZIO CONFERENZA

Quanto pesa questa vittoria?

"Da fuori danno per scontato che il Bologna venga a Pisa a fare risultato ma non è così. Sono contento di Odgaard, se lo merita".

Cosa vi dà questa vittoria?

"Due giorni liberi per stare con la nostra famiglia, oltre a molta fiducia e carica. Soprattutto in vista delle prossime sfide".

Quanto è stato difficile entrare a freddo?

"Non è sempre facile, sono contento soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo molta consapevolezza e vogliamo continuare così".

20:50 - FINE CONFERENZA