Bologna, Nicolò Casale: “Entrare a freddo non è semplice, ma siamo in crescita”
20:25 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore rossoblù al termine di Pisa Bologna. Diretta testuale a cura di TMW.
20:46 - INIZIO CONFERENZA
Quanto pesa questa vittoria?
"Da fuori danno per scontato che il Bologna venga a Pisa a fare risultato ma non è così. Sono contento di Odgaard, se lo merita".
Cosa vi dà questa vittoria?
"Due giorni liberi per stare con la nostra famiglia, oltre a molta fiducia e carica. Soprattutto in vista delle prossime sfide".
Quanto è stato difficile entrare a freddo?
"Non è sempre facile, sono contento soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo molta consapevolezza e vogliamo continuare così".
20:50 - FINE CONFERENZA
