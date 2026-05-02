Bologna, si ferma Casale: lesione al soleo sinistro. 3-4 settimana di stop per il difensore

Tegola per Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna non potrà avere a disposizione in questo fine settimana Nicolò Casale. Il difensore infatti ha subito un infortunio muscolare e in queste ore è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Questo il comunicato della società rossoblù in merito alle condizioni del calciatore rossoblù con i tempi di recupero.

"In seguito ad un risentimento accusato in allenamento, Nicolò Casale è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane".