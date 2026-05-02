Bologna, si ferma Casale: lesione al soleo sinistro. 3-4 settimana di stop per il difensore
TUTTO mercato WEB
Tegola per Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna non potrà avere a disposizione in questo fine settimana Nicolò Casale. Il difensore infatti ha subito un infortunio muscolare e in queste ore è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Questo il comunicato della società rossoblù in merito alle condizioni del calciatore rossoblù con i tempi di recupero.
"In seguito ad un risentimento accusato in allenamento, Nicolò Casale è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile