Bologna, infinito Palacio: presto deciderà se continuare a giocare fino a 40 anni

Rodrigo Palacio ancora non ha deciso cosa fare al termine della stagione in corso e in vista della prossima. Secondo Il Corriere dello Sport, viste le prestazioni col Bologna e la continuità che sta mostrando è possibile che decida di proseguire sul campo per vivere ancora correndo dietro a un pallone il suo 40° compleanno. Sabatini e Bigon, vista l'importanza che continua a ricoprire per gli emiliani, potrebbero proporgli un altro anno di contratto attualmente in scadenza anche se per il momento non è certo se la volontà dell'argentino sia quella eventualmente di proseguire in Italia oppure di cambiare ancora campionato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.