Bologna-Lazio 0-0, problema al flessore per Mario Gila: Provstgaard lo sostituisce già al 26'
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Tegola in casa Lazio, dove si è fermato l'uomo del momento. Mario Gila, difensore biancoceleste, ha appena lasciato il terreno di gioco del Dall'Ara per un problema al flessore. Al suo posto, al minuto 26, dentro Provstgaard. Il risultato del match, intanto, è ancora bloccato sullo 0-0.
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