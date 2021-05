Bologna, Mihajlovic: "Farò esordire Urbanski, Raimondo e Amey: due 2004 e un 2005"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, ha parlato anche di alcuni giovani che farà esordire entro la fine nel campionato: "Nelle prossime 4 partite farò esordire Urbanski, un classe 2004, e Amey, del 2005. Loro due sicuramente, non so se dall'inizio o a gara in corso. Poi c'è anche Raimondo, attaccante del 2004: tutti loro si allenano con noi da un mese e mezzo e sono cresciuti molto. Hanno grandi potenzialità e margini di miglioramento. Per questo voglio farli esordire. Se guardo i nostri ragazzi giovani vedo che in tanti hanno giocato ottime partite quest'anno. Se vedo un ragazzo che potenzialmente può diventare meglio di chi gioca adesso da titolare lo faccio giocare".