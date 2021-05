Bologna, Mihajlovic: "Futuro Palacio? Deciderà lui. Non potrò garantirgli il posto da titolare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche del futuro di Rodrigo Palacio: "Deciderà lui come sempre cosa fare. Sicuramente per come si allena e si comporta dimostra meno di 39 anni, sembra un ragazzino. 39 anni però sono 39 anni, vedremo. Lui e Danilo giocano sempre, non si fanno mai male, mentre alcuni trentenni sono sempre fuori. Mi farebbe piacere se rimanesse ma deve decidere lui. Io non guardo l'età, guardo solo se uno è bravo o no. Non so comunque quante partite potrebbe giocare l'anno prossimo, questo gliel'ho detto anche l'anno scorso. Lui è sempre sicuro di giocare, poi vedremo cosa succederà. Contro la Fiorentina ha dimostrato con i tre gol e non solo di essere importante per noi. Se avessimo avuto un goleador in squadra avremmo avuto più punti".