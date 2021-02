Bologna, Mihajlovic: "Non capisco perchè questa squadra alterni momenti di gioco ad altri di calo"

vedi letture

Ai microfoni di SkySport Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha definito sostanzialmente corretto il pareggio contro il Benevento: "E' un pareggio che ci può stare, ma non capisco perchè questa squadra alterni momenti di gioco ad altri di calo. Quando sembra che siamo in controllo subiamo puntualmente la reazione degli avversari. Non vado a casa soddisfatto, assolutamente. Lavoriamo in settimana e non sempre vedo quanto prepariamo. E' un difetto sul quale dobbiamo lavorare".