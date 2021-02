Bologna, Mihajlovic: "Non soddisfatto del pareggio. Orsolini? Mi aspettavo di più"

vedi letture

Non è soddisfatto Sinisa Mihajlović al termine della partita pareggiata dal suo Bologna contro il Benevento. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky:

Mister, la vediamo un po' nervoso...

"Non posso essere soddisfatto di questo risultato. Purtroppo continuiamo a prendere gol evitabili, una squadra che si vuole salvare può anche difendere il vantaggio senza necessariamente sbilanciarsi. Abbiamo avuto occasioni anche per raddoppiare e non sembrava potessimo subire il pareggio, ma il Benevento ha sfruttato una nostra disattenzione e nel finale ha provato anche a creare qualche difficoltà in più. Sono arrabbiato, non è un punto che mi soddisfa".

Cosa non ha funzionato?

"Abbiamo ripreso a giocare soltanto dopo il gol del pareggio e questo non va bene. Lavoriamo tanto durante la settimana e non possiamo buttare punti in questo modo. Alla fine il pareggio ci può stare, ci mancherebbe, ma sono arrabbiato e non vado a casa contento. Dominguez? L'ho sostituito soltanto perchè era stato ammonito, visto il metro di giudizio dell'arbitro ho preferito evitare problemi. Chiudere in dieci sarebbe stato un bel problema".

Si aspettava qualcosa in più da Orsolini?

"Sì. Ma già in settimana avevo visto delle cose che non mi erano piaciute. I calciatori devono capire che possono fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. 90 minuti, 10 o 5 non importa: chi scende in campo deve avere l'atteggiamento giusto, la vittoria può arrivare anche all'ultimo secondo con la giocata di un subentrante".

Secondo lei risultato giusto?

"E' un pareggio che ci può stare, ma non capisco perchè questa squadra alterni momenti di gioco ad altri di calo. Quando sembra che siamo in controllo subiamo puntualmente la reazione degli avversari. Non vado a casa soddisfatto, assolutamente. Lavoriamo in settimana e non sempre vedo quanto prepariamo. E' un difetto sul quale dobbiamo lavorare".