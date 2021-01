Bologna, Nehuen Paz vola in Turchia per firmare col Kayserispor: prestito fino a fine stagione

Nuova avventura in Turchia per Nehuen Paz. L'indizio arriva direttamente dalle storie Instagram del difensore argentino, che ha postato una foto già in volo per la sua prossima destinazione. Il classe '93 saluta il Bologna per il Kayserispor, nelle prossime ore visite e firme. Fatta in prestito secco.