Bologna, Rowe: "Sfortunati all'andata, ma è il calcio. Sfruttiamo la seconda chance"
TUTTO mercato WEB
Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League con l’Aston Villa dopo il ko all’andata.
Bisogna avvicinarsi alla perfezione?
“Sappiamo che dovremo dare il nostro meglio per ottenere quello che vogliamo ottenere. Siamo stati sfortunati nella gara di andata, avremmo meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol. Ma questo è il calcio, siamo stati puniti e dobbiamo sfruttare questa seconda occasione”.
Che giocatore toglieresti all’Aston Villa?
“Ne conosco diversi… Non so chi giocherà titolare, quindi non so scegliere: è una squadra forte a prescindere da chi gioca. Daremo tutto, ma lo faranno anche loro: vediamo cosa succederà”.
Altre notizie Serie A
Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo in buone condizioni"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo in buone condizioni"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile