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Pescara, innesto in prospettiva per l'attacco: dalla Fiorentina ecco Morazzini
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L'esterno classe 2008 torna in Abruzzo essendo cresciuto nelle giovanili biancazzurre prima di trasferirsi in Toscana
Ritorno a casa per il giovane attaccante Morazzini. Dopo tre anni in forza alla Fiorentina, dove nell'ultima stagione ha collezionato 29 presenze con due reti l'esterno destro infatti torna a vestire la maglia del Pescara, questa volta in prima squadra. Di seguito il comunicato della società biancazzurra:
"Pescara Calcio comunica di aver acquisito su base biennale a titolo definitivo dalla ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive di Luigi Morazzini.
Esterno offensivo, classe 2008, cresciuto nelle giovanili biancazzurre, nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca Viola e da oggi sarà in ritiro agli ordini di mister Buscè".
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