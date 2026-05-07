Bologna, si ferma Vitik: per il difensore ceco trauma distorsivo alla caviglia sinistra
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Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna alla partita di Napoli. Oggi i rossoblù hanno svolto esercitazioni di possesso palla e partitella a tema, sapere il sito ufficiale dei felsinei. Per i rossoblù dopo la trasferta di Napoli toccherà ad un altro match fuori casa, a Bergamo, per poi chiudere al Dall'Ara contro i Campioni d'Italia dell'Inter.
Una brutta notizia però per Italiano: non si è allenato Martin Vitik a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che potrebbe costargli le ultime gare dell'anno; terapie per Nicolò Casale e Nicolò Cambiaghi.
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