A caccia del Mondiale: il Bologna tifa Vitik e spera nella rivelazione Cambiaghi

Saranno due i calciatori del Bologna impegnati martedì sera negli spareggi per arrivare al Mondiale: Martin Vitik è reduce da 120 minuti di panchina, visto che il ct Koubek ha fatto altre scelte per la semifinale contro l'Irlanda, ma chissà che non possa avere spazio nella finalissima che mette in palio un posto ai prossimi Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti d'America, che la formazione ceca giocherà contro la Danimarca di Hojlund e Isaksen.

Meno chances di mettersi in mostra per Nicolò Cambiaghi, attaccante che Gattuso ha chiamato in extremis in sostituzione di Chiesa: per l'ala rossoblù solo tribuna nella gara contro l'Irlanda del Nord, ora dovrà meritarsi la convocazione per la sfida in Bosnia.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path D

Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Generali Arena, Praga (Repubblica Ceca)