Bologna, Sohm: "Partita importante per il nostro percorso"
TUTTO mercato WEB
Simon Sohm, centrocampista del Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida con la Lazio: "Dopo la bella partita contro la Roma mister è stato abbastanza tranquillo. Ieri e oggi, invece, ci ha detto caricato, sottolineando. come quella di oggi sia una partita importante per il nostro percorso. Vogliamo fare punti".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Hellas Verona in difficoltà, l'Atalanta è avanti di un gol al 45': a Bergamo per ora decide Zappacosta
Serie B
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile