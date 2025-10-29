Bologna-Torino 0-0, le pagelle: Zortea e Bernardeschi ci provano, difesa granata solida
Risultato finale: Bologna-Torino 0-0
BOLOGNA
Skorupski 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, nella ripresa il Torino prova a rendersi più pericoloso ma il portierone polacco si fa trovare pronto.
Zortea 6,5 - Chance dal primo minuto vista la squalifica di Holm, risponde con una prestazione convincente e tante sgroppate sulla fascia. Prova anche la conclusione personale ma non ha fortuna.
Vitík 6 - Una disattenzione in disimpegno nel primo tempo rischia di costare cara, ma Adams spreca. Nella ripresa tiene bene nel confronto con Simeone.
Lucumí 6 - Non impeccabile in alcune situazioni, ma nel complesso fa il suo nel controllare le ripartenze granata.
Lykogiannis 6,5 - Inizia spingendo forte sull'out di sinistra, poi con il passare dei minuti gli avversari gli prendono un po' le misure. Sfiora il gol su calcio di punizione ma Paleari si oppone.
Moro 6- Poco appariscente ma utile nei meccanismi mediana emiliana. Non si tira indietro quando c'è da battagliare per il possesso palla.
Ferguson 5,5 - Un po' in ombra nel centrocampo quantomai affollato di maglie granata e rossoblu. Dal 68' Freuler 5,5 - Mette in campo tanto agonismo, non sempre ben indirizzato.
Bernardeschi 6,5 - Tanti spunti interessanti da parte dell'ex Juve e Fiorentina, non è ancora al suo miglior livello, ma dal suo piede arrivano diversi pericoli per la retroguardia granata. In crescita. Dal 68' Orsolini 6 - Non riesce ad estrarre il coniglio dal cilindro, ma il suo ingresso contribuisce a tenere alto il pressing anche nel finale.
Odgaard 6 - Qualche giocata di qualità, ma nel complesso il danese non trova la scintilla che serve per far male agli avversari. Dall'81' Fabbian s.v.
Cambiaghi 6 - Cerca di crearsi qualche spazio per gli inserimenti, sbattendo spesso contro il muro granata. Dal 67' Dominguez 5,5 - Ci prova con la specialità della casa, il tiro dalla distanza, senza però riuscire ad impegnare Paleari.
Dallinga 5,5 - Non ha molte occasioni per rendersi pericoloso, ma nemmeno le crea. Serata poco proficua per l'attaccante olandese, che viene controllato bene dalla difesa ospite. Dal 46' Castro 5,5 - Il suo ingresso non cambia sostanzialmente l'inerzia della gara. Prova qualche accelerazione, senza riuscire a pungere.
Daniel Niccolini 6 - Il Bologna trova continuità nei risultati ma lascia la sensazione di poter fare di più. La scelta di Zortea è azzeccata, mentre i cambi non danno quella svolta che ci si aspettava.
TORINO
Paleari 6,5 - Il talismano del Toro compie anche stasera un paio di interventi fondamentali per mantenere la porta inviolata, in particolare il salvataggio sul calcio di punizione deviato nel primo tempo. Roccioso.
Tamèze 6 - Nel primo tempo il Bologna spinge molto, ma la difesa granata tiene botta. Il giallo rimediato poco prima dell'intervallo rischia però di condizionarlo e Baroni lo sostituisce. Dal 58' Ismajli 5,5 - Appare un po' meno sicuro del compagno.
Maripán 6 - Stavolta non risolve la partita, ma dà comunque il suo contributo per garantire la solidità del reparto.
Coco 6,5 - Se gli attaccanti emiliani fanno fatica a trovare il bandolo della matassa, il merito è soprattutto del terzetto difensivo disposto da Baroni. Anche il guineano concede pochissimo.
Pedersen 5,5 - Poca spinta da parte dell'esterno granata, che si limita soprattutto ai compiti di copertura.
Casadei 6 - Attento e tatticamente diligente, si concentra più sulla fase di contenimento degli avversari, ma non disdegna qualche giocata a beneficio dei compagni del reparto avanzato.
Ilić 6- Deve fare gli straordinari per marcare stretto i giocatori offensivi del Bologna. Si prende qualche rischio, ma nel complesso è efficace. Dal 79' Asllani s.v.
Gineitis 5,5 - Poco nel vivo del gioco, non lascia particolarmente il segno. Dal 59' Vlasic 6 - Entra nella ripresa ma fatica a trovare gli sbocchi giusti per aiutare la manovra granata. Tignoso quando si tratta di fermare le ripartenze avversarie.
Lazaro 6 - Si spende in entrambe le fasi di gioco, trovandosi a gestire le sovrapposizioni di Zortea e Bernardeschi, in serata particolarmente ispirata. Nel finale la stanchezza si fa sentire.
Ngonge 6 - E' uno degli elementi più vivaci nella formazione granata, impegna spesso i marcatori avversari anche se manca la zampata decisiva per far male al Bologna. Dall'86' Zapata s.v.
Adams 6 - Poco servito nel primo tempo, cerca di conquistarsi qualche pallone arretrando fin quasi a centrocampo. Scheggia la traversa con un tiro insidioso. Dal 59' Simeone 6 - Lotta e si sbatte per cercare di finalizzare le iniziative dei compagni, ma è ben controllato dalla difesa di casa.
Marco Baroni 6 - Non arriva la terza vittoria consecutiva, il Toro si accontenta del pareggio giocando una partita molto accorta tatticamente.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.