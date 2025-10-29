Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Torino 0-0, le pagelle: Zortea e Bernardeschi ci provano, difesa granata solida

Bologna-Torino 0-0, le pagelle: Zortea e Bernardeschi ci provano, difesa granata solidaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:00Serie A
Lidia Vivaldi

Risultato finale: Bologna-Torino 0-0

BOLOGNA
Skorupski 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, nella ripresa il Torino prova a rendersi più pericoloso ma il portierone polacco si fa trovare pronto.

Zortea 6,5 - Chance dal primo minuto vista la squalifica di Holm, risponde con una prestazione convincente e tante sgroppate sulla fascia. Prova anche la conclusione personale ma non ha fortuna.

Vitík 6 - Una disattenzione in disimpegno nel primo tempo rischia di costare cara, ma Adams spreca. Nella ripresa tiene bene nel confronto con Simeone.

Lucumí 6 - Non impeccabile in alcune situazioni, ma nel complesso fa il suo nel controllare le ripartenze granata.

Lykogiannis 6,5 - Inizia spingendo forte sull'out di sinistra, poi con il passare dei minuti gli avversari gli prendono un po' le misure. Sfiora il gol su calcio di punizione ma Paleari si oppone.

Moro 6- Poco appariscente ma utile nei meccanismi mediana emiliana. Non si tira indietro quando c'è da battagliare per il possesso palla.

Ferguson 5,5 - Un po' in ombra nel centrocampo quantomai affollato di maglie granata e rossoblu. Dal 68' Freuler 5,5 - Mette in campo tanto agonismo, non sempre ben indirizzato.

Bernardeschi 6,5 - Tanti spunti interessanti da parte dell'ex Juve e Fiorentina, non è ancora al suo miglior livello, ma dal suo piede arrivano diversi pericoli per la retroguardia granata. In crescita. Dal 68' Orsolini 6 - Non riesce ad estrarre il coniglio dal cilindro, ma il suo ingresso contribuisce a tenere alto il pressing anche nel finale.

Odgaard 6 - Qualche giocata di qualità, ma nel complesso il danese non trova la scintilla che serve per far male agli avversari. Dall'81' Fabbian s.v.

Cambiaghi 6 - Cerca di crearsi qualche spazio per gli inserimenti, sbattendo spesso contro il muro granata. Dal 67' Dominguez 5,5 - Ci prova con la specialità della casa, il tiro dalla distanza, senza però riuscire ad impegnare Paleari.

Dallinga 5,5 - Non ha molte occasioni per rendersi pericoloso, ma nemmeno le crea. Serata poco proficua per l'attaccante olandese, che viene controllato bene dalla difesa ospite. Dal 46' Castro 5,5 - Il suo ingresso non cambia sostanzialmente l'inerzia della gara. Prova qualche accelerazione, senza riuscire a pungere.

Daniel Niccolini 6 - Il Bologna trova continuità nei risultati ma lascia la sensazione di poter fare di più. La scelta di Zortea è azzeccata, mentre i cambi non danno quella svolta che ci si aspettava.

TORINO
Paleari 6,5 - Il talismano del Toro compie anche stasera un paio di interventi fondamentali per mantenere la porta inviolata, in particolare il salvataggio sul calcio di punizione deviato nel primo tempo. Roccioso.

Tamèze 6 - Nel primo tempo il Bologna spinge molto, ma la difesa granata tiene botta. Il giallo rimediato poco prima dell'intervallo rischia però di condizionarlo e Baroni lo sostituisce. Dal 58' Ismajli 5,5 - Appare un po' meno sicuro del compagno.

Maripán 6 - Stavolta non risolve la partita, ma dà comunque il suo contributo per garantire la solidità del reparto.

Coco 6,5 - Se gli attaccanti emiliani fanno fatica a trovare il bandolo della matassa, il merito è soprattutto del terzetto difensivo disposto da Baroni. Anche il guineano concede pochissimo.

Pedersen 5,5 - Poca spinta da parte dell'esterno granata, che si limita soprattutto ai compiti di copertura.

Casadei 6 - Attento e tatticamente diligente, si concentra più sulla fase di contenimento degli avversari, ma non disdegna qualche giocata a beneficio dei compagni del reparto avanzato.

Ilić 6- Deve fare gli straordinari per marcare stretto i giocatori offensivi del Bologna. Si prende qualche rischio, ma nel complesso è efficace. Dal 79' Asllani s.v.

Gineitis 5,5 - Poco nel vivo del gioco, non lascia particolarmente il segno. Dal 59' Vlasic 6 - Entra nella ripresa ma fatica a trovare gli sbocchi giusti per aiutare la manovra granata. Tignoso quando si tratta di fermare le ripartenze avversarie.

Lazaro 6 - Si spende in entrambe le fasi di gioco, trovandosi a gestire le sovrapposizioni di Zortea e Bernardeschi, in serata particolarmente ispirata. Nel finale la stanchezza si fa sentire.

Ngonge 6 - E' uno degli elementi più vivaci nella formazione granata, impegna spesso i marcatori avversari anche se manca la zampata decisiva per far male al Bologna. Dall'86' Zapata s.v.

Adams 6 - Poco servito nel primo tempo, cerca di conquistarsi qualche pallone arretrando fin quasi a centrocampo. Scheggia la traversa con un tiro insidioso. Dal 59' Simeone 6 - Lotta e si sbatte per cercare di finalizzare le iniziative dei compagni, ma è ben controllato dalla difesa di casa.

Marco Baroni 6 - Non arriva la terza vittoria consecutiva, il Toro si accontenta del pareggio giocando una partita molto accorta tatticamente.

Articoli correlati
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera. Aspettiamo Zapata: sta crescendo" Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera. Aspettiamo Zapata: sta crescendo"
Bologna, Niccolini: "Siamo stati lenti nella trasmissione della palla, è mancato... Bologna, Niccolini: "Siamo stati lenti nella trasmissione della palla, è mancato il guizzo"
Bologna, Niccolini: "Ci sono mancate velocità e qualità. Ecco quando torna Immobile"... Bologna, Niccolini: "Ci sono mancate velocità e qualità. Ecco quando torna Immobile"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"... Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare" Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti" Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"... Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato... Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"... Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"... Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"
Fiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"... Live TMWFiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"
3 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
5 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.1 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.3 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.4 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.6 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.7 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…