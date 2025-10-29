Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Bernardeschi al posto di Orsolini. Baroni con Adams

Alle ore 20:45 si gioca la partita tra Bologna e Torino, valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025/26. Italiano cambia diversi uomini e a destra inserisce Zortea al posto dello squalificato Holm, mentre al centro c'è il giovane Vitik con Lucumi. In mediana turno di riposo per Freuler, così come per Orsolini che lascia posto sulla trequarti a Bernardeschi. Recuperato e subito titolare Odgaard, in attacco chance dal 1' a Dallinga. Molte mosse a sorpresa anche da parte di Baroni, che rinuncia dal 1' ad alcuni protagonisti della sua squadra come Vlasic, Asllani e Simeone, con davanti un attacco leggero composto da Adams e Ngonge.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Torino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams.

A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni.