Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Bernardeschi al posto di Orsolini. Baroni con Adams

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Bernardeschi al posto di Orsolini. Baroni con AdamsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:52Serie A
Dimitri Conti

Alle ore 20:45 si gioca la partita tra Bologna e Torino, valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025/26. Italiano cambia diversi uomini e a destra inserisce Zortea al posto dello squalificato Holm, mentre al centro c'è il giovane Vitik con Lucumi. In mediana turno di riposo per Freuler, così come per Orsolini che lascia posto sulla trequarti a Bernardeschi. Recuperato e subito titolare Odgaard, in attacco chance dal 1' a Dallinga. Molte mosse a sorpresa anche da parte di Baroni, che rinuncia dal 1' ad alcuni protagonisti della sua squadra come Vlasic, Asllani e Simeone, con davanti un attacco leggero composto da Adams e Ngonge.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Torino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.
Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams.
A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie.
Allenatore: Marco Baroni.

Articoli correlati
Bologna, Di Vaio: "Italiano ha caricato la squadra per questa partita fondamentale"... Bologna, Di Vaio: "Italiano ha caricato la squadra per questa partita fondamentale"
Fiorentina, Ferrari fa mea culpa: "Non devo accogliere provocazioni ma lavorare in... Fiorentina, Ferrari fa mea culpa: "Non devo accogliere provocazioni ma lavorare in silenzio"
L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata... L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata
Altre notizie Serie A
Verona, Zanetti: "Bisogna fare gol, tante le occasioni. Ma meritiamo una classifica... Live TMWVerona, Zanetti: "Bisogna fare gol, tante le occasioni. Ma meritiamo una classifica diversa"
Roma, Gasperini: "Avere dei difensori così è una base solida". Poi spiega il cambio... Roma, Gasperini: "Avere dei difensori così è una base solida". Poi spiega il cambio di Bailey
Verona, Serdar: "Solo 5 punti? La stagione è lunga. Gagliardini sta dando una grande... Live TMWVerona, Serdar: "Solo 5 punti? La stagione è lunga. Gagliardini sta dando una grande mano"
Magia di Bonazzoli al “Ferraris”: rovesciata dell’attaccante e Cremonese avanti sul... Magia di Bonazzoli al “Ferraris”: rovesciata dell’attaccante e Cremonese avanti sul Genoa
Serie A, classifica aggiornata: la Roma vola, la Juventus si rialza. Il Como sente... Serie A, classifica aggiornata: la Roma vola, la Juventus si rialza. Il Como sente odore di Champions
Roma-Parma 2-1, le pagelle: Dovbyk si sblocca, male Bailey e Cutrone Roma-Parma 2-1, le pagelle: Dovbyk si sblocca, male Bailey e Cutrone
Inter, Pio Esposito: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina. Non... Inter, Pio Esposito: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina. Non sottovalutiamoli"
Juventus-Udinese 3-1, le pagelle: Vlahovic si carica l'attacco. Disastro Goglichidze... Juventus-Udinese 3-1, le pagelle: Vlahovic si carica l'attacco. Disastro Goglichidze
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Inter, Pio Esposito titolare. Sarri con Dia dal 1'
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Immagine top news n.1 Digiuno finito, la Juve ritrova i gol e la vittoria: Udinese piegata in attesa di Spalletti
Immagine top news n.2 Il primo gol in A di Hermoso e Dovbyk fanno volare la Roma: Parma battuto 2-1 e 1° posto
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.4 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.5 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.6 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.7 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Bisogna fare gol, tante le occasioni. Ma meritiamo una classifica diversa"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Avere dei difensori così è una base solida". Poi spiega il cambio di Bailey
Immagine news Serie A n.3 Verona, Serdar: "Solo 5 punti? La stagione è lunga. Gagliardini sta dando una grande mano"
Immagine news Serie A n.4 Magia di Bonazzoli al “Ferraris”: rovesciata dell’attaccante e Cremonese avanti sul Genoa
Immagine news Serie A n.5 Serie A, classifica aggiornata: la Roma vola, la Juventus si rialza. Il Como sente odore di Champions
Immagine news Serie A n.6 Roma-Parma 2-1, le pagelle: Dovbyk si sblocca, male Bailey e Cutrone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, operato Pellacani. E si attende l'esito degli esami di Giannini: il punto sulla rosa
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Mancuso punta virgiliana. Aquile con Cisse-Pandolfi
Immagine news Serie B n.3 Venezia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Stroppa si affida al duo Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.5 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.6 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…