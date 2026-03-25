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Bonolis: "L'Italia ce la farà. Bastoni? Ha fatto una cosa ordinaria, oggi tutto è esasperato"

Bonolis: "L'Italia ce la farà. Bastoni? Ha fatto una cosa ordinaria, oggi tutto è esasperato"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:29Serie A
Alessio Del Lungo

Il conduttore Paolo Bonolis, noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così a Bergamo, dall'hotel dell'Italia, della Nazionale: "Siamo tutti Gattuso, magari esteticamente siamo anche meglio (ride, ndr). Scherzo, Rino! Domani sera sosterrò la Nazionale, chi se la perde!".

Ce la farà l'Italia ad andare al Mondiale?
"Dobbiamo assolutamente qualificarci per il Mondiale per una gloria nazionale, è necessario dopo due edizioni in cui non siamo stati presenti. Penso che possiamo e dovremmo farcela, anche se il calcio è subdolo. Le altre nazionali non hanno la storia e le qualità, professionali e tecniche, di una squadra come quella che può schierare l'Italia. Se non dovessimo riuscirci, è giusto che non ci si vada… Se non riesci ad affrontare queste due nazionali, è inutile andarci. Credo che si possa e si debba fare e ce la faranno. La voglia di esserci c'è, soprattutto per tanti che non lo hanno mai giocato un Mondiale. Ci sono giovani nuovi, è bello sapere che si sta creando un cambio generazionale. A questi ragazzi va data la possibilità di vincere con una maglia diversa da quella del club. Con un gruppo unito l'Italia è superiore".

Come legge la presenza di Gattuso come ct?
"Ha un carattere che chiunque fa sport invidierebbe, nel senso che ha una determinazione, una voglia, una grinta e una rabbia… Allo stesso tempo però ha gentilezza nel proporla ed è quello che sta trasferendo ai ragazzi. Non abusa di carattere, ma lo distribuisce. Tecnicamente e tatticamente non mi permetto di intervenire, caratterialmente tanto di cappello a una personalità come quella di Gattuso".

Bastoni è recuperato? Come sta?
"Spero che recuperi… Umanamente certo che ha recuperato. Viviamo in un'epoca in cui tutto viene esasperato: qualunque cosa o è incredibile o è inesistente, o è straordinaria o è un fallimento. Abbiamo perso la dimensione dell'ordinario. Quello che è accaduto in quella partita (Inter-Juventus, ndr) è stato un fatto abbastanza ordinaria per quello che accade nelle partite di calcio, una simulazione. Ci stava, basta, l'ha fatta, ne hanno fatte tante… Il livello mediatico attuale non permette ad alcuno, soprattutto in un clima così partigiano come quello del calcio, di sbagliare perché immediatamente ci sono le forche caudine per tutti quanti sui social, sui giornali, sulle radio e sulle tv. Lui però è anche un uomo ormai, sa che questa è l'epoca, è un problema oggettivo dell'epoca e non soggettivo della persona".

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