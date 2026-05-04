Bonolis lancia un salvagente al calcio italiano: "No catastrofismo, diamoci tutti una calmata"
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Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, a La Repubblica spiega così cosa ha particolarmente apprezzato del lavoro del rumeno: "Chivu mi sembra uno che interpreta uno schema che funzionava fino a non molto tempo fa: prendere il calcio e forse anche la vita rispettandone la natura, i cicli, senza abbattersi o esaltarsi troppo, mai. Oggi, in questo bellissimo mondo social, o è trionfo o è tragedia. Vale anche per tutto quello che si dice sul calcio italiano".
Davvero?
"Il catastrofismo non aiuta nessuno. Se Kean segna il due a zero con la Bosnia si va ai Mondiali, la Federazione è bellissima e magari si scopre che i ragazzini sono tornati a giocare a pallone in strada. Suvvia, diamoci una calmata tutti".
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