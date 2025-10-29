Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bonolis: "La Fiorentina non gioca male, è un po' 'sfortunella'. Ma spero non risorga stasera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 20:07
Niccolò Righi

A poche ore dalla sfida di questa sera tra Inter e Fiorentina, in programma a San Siro a partire dalle 20:45, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto il noto showman e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis. Queste le sue parole, iniziando dai viola: "Un periodaccio per la Fiorentina, speriamo non ci sia la rifioritura stasera... La gara la vedo sempre problematica perché con l'Inter non sai mai cosa aspettarti e poi per chi va male c'è sempre la risurrezione. Poi per me la Fiorentina non gioca male, è stata sfortunatella finora. Ci sono questi periodi sfortunati. La Fiorentina però ha un allenatore bravo e la rosa c'è, ma spesso le cose girano al contrario".

Quale giocatore prenderebbe alla Fiorentina?
"Sicuramente Kean è un ottimo attaccante per combattività e controllo, Gud è a corrente alternata, il giocatore c'è ma tende a sparire. A centrocampo mi piace Sohm, il portiere è bravissimo. Ma la regia è affidata a Fagioli e Nicolussi Caviglia che non hanno quel guizzo e dunque rallentano la Fiorentina. Tipo l'ex nerazzurro Asllani che è ha un buon piede ma tocca troppo il pallone e nel calcio la velocità di pensiero è importante e così come i viola questi giocatori sono ragionieri che rallentano le opportunità offensive viola".

Che parentesi ha avuto Pioli all'Inter?
"I motivi per cui la perentesi è stata breve sono insondabili, sia la sua che quella di Gasperini, non tanto per motivi tecnici. Stefano è una persone gradevolissima e gentilissima, purtroppo ci ha sottratto uno scudetto da milanista. E' bravo e colloquiale con i giocatori ed alla fine è importante perché restano sempre ragazzi che hanno sempre bisogno di essere confortati".

Senza Mikhitayan come cambia l'Inter?
"Con Sucic, che credo giochi al posto suo, avrà un atteggiamento croato, di palleggiatori. Ha un bel fisico e passo da mezzala ma lo vedo meglio a destra".

