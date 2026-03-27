Bosnia-Italia, chi vince va ai Mondiali. Dzeko: "Gli azzurri partono come grandi favoriti"
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Sarà Bosnia-Italia la finale dei playoff per andare ai Mondiali. Si gioca a Zenica martedì 31 marzo, gara da dentro o fuori. Edin Dzeko, miglior giocatore di tutti i tempi della selezione bosniaca, ha scritto un'altra pagina di storia segnando all'87' la rete che ha portato ai supplementari la sfida contro il Galles. E ora la sfida contro una nazionale che conosce bene:
"Non dobbiamo pensare troppo al passato, ma a ciò che è oggi e a ciò che ci aspetta domani. Ci siamo meritati questa finale e ora ci aspetta una partita contro l'Italia. Loro partono come grandi favoriti, ma abbiamo 90 minuti per dimostrare il nostro valore", ha dichiarato Džeko.
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