Ufficiale L'ex Sassuolo e Frosinone Bourabia ha convinto il Kayserispor: rinnovo per 1 anno

"Il Kayserispor annuncia la firma per un anno del giocatore Mehdi Bourabia. Auguriamo successo a Bourabia con la nostra gloriosa maglia": questo l'annuncio che il club della Super Lig ha fatto sui propri canali social, per dare notizia della permanenza anche nella stagione 2024/25 del francese.

Bourabia è passato di recente per l'Italia, militandovi dal 2018, anno in cui ha scelto il Sassuolo per proseguire il suo percorso. Dopo aver giocato anche per lo Spezia prima e per il Frosinone poi, lo scorso febbraio, a mercato italiano chiuso, ha salutato i ciociari nonostante fosse approdato da soli 6 mesi, per andare a giocare in Turchia. Meno di 4 mesi di militanza dunque sono bastati al Kayserispor per convincersi a puntare ancora su di lui per la stagione seguente.