Braga-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko guida l'attacco. Nel mezzo con Veretout c'è Diawara

La Roma si gioca l'andata dei sedicesimi di Europa League in trasferta, in casa del Braga. Per l'occasione, Paulo Fonseca sceglie di vestire la sua Roma col 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e non Mirante. Cristante al centro della difesa e Mancini-Ibanez ai suoi lati, mentre a centrocampo trova spazio Diawara con Spinazzola e Karsdorp sulla fasce. Davanti Edin Dzeko vince il ballottaggio con Mayoral, il bosniaco sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro.

Nei portoghesi, titolare Nico Gaitan nonostante le indicazioni della vigilia vedessero l'ex Benfica inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali di Braga-Roma:

BRAGA (4-3-3): Matheus; Esgaio, Tormena, Raul Silva, Nuno Sequeira; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; Ricardo Horta, Sporar, Galeno

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko