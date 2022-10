Brahim Diaz: "A Londra non abbiamo giocato da Milan, martedì abbiamo una grande partita"

vedi letture

Intervistato da Mediaset, il trequartista del Milan Brahim Diaz ha parlato del momento della squadra, vincitrice ieri contro la Juventus: "Sono molto contento per il gol. E' bello perché ho consegnato i tre punti; anche Tomori ha fatto gol, quindi penso che questo l'importante. Noi siamo una squadra, siamo uniti; l'importante qua sono tre punti. A Londra non abbiamo giocato da Milan, oggi abbiamo giocato da Milan e abbiamo vinto. Ho sempre dato tutto per per la squadra e sempre voglio dare tutto per la squadra, ogni giorno che lavoro. Come ho detto, l'importante è la squadra e personalmente certo che sono felice per il gol, non posso dire di no, ma io lavoro ogni giorno e la squadra lo sa, quindi noi vogliamo sempre dare il 100%. L'esultanza dopo il gol? Non era preparato (ride, ndr). Leao è sempre sorridente, un giocatore incredibile, top. Ha fatto tutto lui, non abbiamo preparato niente. Il Chelsea? Questa vittoria è passata. Abbiamo vinto, siamo felici ma martedì abbiamo una grande partita ancora".