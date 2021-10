Brahim Diaz positivo al Covid: "Sono in isolamento a casa e sto bene, grazie per i messaggi"

Brahim Diaz, risultato positivo al Covid, ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi del Milan attraverso i suoi canali social: "Sono in isolamento a casa dopo essere risultato positivo al Covid. Fortunatamente mi sento bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso mi toccherà sostenere la squadra da qui per qualche giorno!", ha scritto lo spagnolo su Twitter.