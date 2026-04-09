TMW Radio Brambati: "Juventus, servono sei titolari. Conte ideale per la Nazionale"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Da dove partire?

"Ho guardato con attenzione Real-Bayern e dico la verità, ho capito che livello sono i calciatori che compongono queste squadre e quelli che compongono le nostre. Questi sono i risultati. Abbiamo visto come siamo riusciti a perdere con gli italiani più importanti ora contro la Bosnia e a che livello siamo di Nazionale. Si deve ripartire dai settori giovanili. Gli allenatori delle giovanili non servono per fare risultato, sono istruttori, educatori, insegnanti di calcio, che devono portare in prima squadra ogni almeno almeno 2-3 giocatori. Vincere serve a poco, serve portare a casa dei giovani pronti. Bisogna prendere quella strada. Se mandi via un allenatore delle giovanili perché non vince è la cosa più sbagliata che si possa fare. Devono educare anche alla vittoria, che però non è il primo obiettivo. E poi devi dargli stipendi dignitosi, devi investire e impedire che poi vadano anche a fare altro per vivere".

Spalletti, è rinnovo. Quale la prima richiesta da fare alla Juve?

"Sei titolari. Se vuoi tornare a lottare per lo Scudetto, la Juve ha bisogno di sei titolari, non uno in meno. Perché hai bisogno di far crescere il gruppo, e cresce quando inserisci giocatori che alzano l'asticella, a livello tecnico e non solo. Spalletti ha avuto una rivoluzione l'anno in cui poi ha vinto lo Scudetto. Lì ha azzeccato certi acquisti ed è riuscito a vincere lo Scudetto. Non capita sempre così, ma è stato un passaggio fondamentale. Poi la società e i dirigenti devono seguire le linee guida del tecnico. Ti devi fidare al 100% e poi pensare di tornare a competere per vincere".

E lei confermerebbe Vlahovic?

"Si passerà attraverso le decisioni di Spalletti, che credo abbia fiducia in questo ragazzo. Va chiarito un aspetto: lo rinnovi, ti costa l'ingaggio ma ti sei risparmiato un cartellino da 50-60 mln che puoi usare per un altro ruolo. Perché se non rinnovi Vlahovic, per prendere un centravanti importante spendi quelle cifre. E sto anche basso...".

Conte ct della Nazionale: che ne pensa?

"Sono due lavori completamente diversi quello di allenatore e quello di selezionatore. Questo lavora saltuariamente col gruppo. Lui è più uno che plasma il gruppo che ha, che deve stare sempre a contatto, ma abbiamo visto che comunque in Nazionale ha fatto benissimo. In un club lavora al top, gli mancava la quotidianità quando era ct ed è questo un limite che ti crea il ruolo di selezionatore. Chi vuole essere eletto presidente Federale può usare il biglietto da visita di Conte perchè è il top per risollevarti da questa situazione. Dei nomi fatti è il più indicato, anche per rimettere a posto tante cose. Non tolgo nulla ad ADL e Manna, ma Conte è il Napoli. Da quando è arrivato fa praticamente da manager".