Bremer: "Punto sempre in alto. L'obiettivo della Juventus è qualificarsi per la Champions"
Gleison Bremer, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il netto 2-0 dei bianconeri contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo che non è stata all'altezza in difesa. Oggi abbiamo concesso, ma era importante la vittoria per dare continuità".
Cosa vi è scattato dopo il ko di Reggio Emilia?
"Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, eravamo troppo disequilibrati ed è ciò che ci ha fatto perdere. Ci siamo allenati bene e abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, anche il NEC ci ha dato fiducia".
Quest'anno è già a 2 gol, vuole battere il suo record?
"Punto sempre in alto, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo di squadra che è arrivare in Champions League".