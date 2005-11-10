Bremer: "Punto sempre in alto. L'obiettivo della Juventus è qualificarsi per la Champions"

Il difensore parla dopo il successo sull'Atalanta: "Importante aver vinto per dare continuità, a Reggio Emilia noi non all'altezza".

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il netto 2-0 dei bianconeri contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo che non è stata all'altezza in difesa. Oggi abbiamo concesso, ma era importante la vittoria per dare continuità".

Cosa vi è scattato dopo il ko di Reggio Emilia?

"Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, eravamo troppo disequilibrati ed è ciò che ci ha fatto perdere. Ci siamo allenati bene e abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, anche il NEC ci ha dato fiducia".

Quest'anno è già a 2 gol, vuole battere il suo record?

"Punto sempre in alto, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo di squadra che è arrivare in Champions League".