Bryan Reynolds, il Benevento e la Juventus: i dettagli che mancano, il punto

Bryan Reynolds e lo sbarco in Italia è solo questione di tempo. Il terzino del Dallas è stato prima fermato da una positività emersa nella Nazionale degli Stati Uniti con cui ha giocato dieci giorni fa. Adesso sta risolvendo le pratiche per il rinnovo del passaporto ma il passaggio al Benevento è solo questione di tempo. Il Bruges sembra fuori dai giochi, la Roma ha provato anche negli ultimi giorni a rientrarci ma le cifre sul tavolo sono inferiori rispetto a quelle della Strega. Il club campano lo prenderà in sinergia con la Juventus: le parti sono vicine all'accordo: prestito con riscatto a 6.5 milioni di euro, la Juventus lo acquisterà poi in estate ma lo lascerà un anno in prestito al Benevento in caso di salvezza.