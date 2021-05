Bucchioni su Il Tirreno: "I dubbi di Conte e le tre richieste che farà a Zhang"

"I dubbi di Conte e le tre richieste che farà a Zhang". Titola così il commento di Enzo Bucchioni su Il Tirreno, al cui interno di legge: "Archiviati i festeggiamenti, il nuovo interismo è un interrogativo inquietante: Conte resta o non resta? Confesso, non lo so. Ma sono in buona compagnia, credo non lo sappia neppure lui... La domanda delle domande che Conte farà a Zhang, quella decisiva, è una e una sola: l'Inter vuole continuare nella sua crescita, ha ancora la forza economica per puntare a obiettivi ambiziosi o con questo scudetto finisce la storia cinese? Conte, in sostanza, chiederà tre cose: 1) L'assicurazione che nessun giocatore importante della rosa attuale sia ceduto per fare cassa o plusvalenza. 2) La conferma della volontà dell'Inter di restare protagonista con programmi ambiziosi in Italia e in Champions. 3) La certezza che saranno scongiurate situazioni simili a quelle cissute di recente che possono incidere sulla serenità dei giocatori e quindi, in sostanza, nel suo lavoro".