Buffon cerca recupero e titolarità col Benevento. E per il futuro la decisione sembra presa

Prima giornata di lavora in casa Juventus dopo i due giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo alla squadra dopo la vittoria in trasferta sul campo del Cagliari. I bianconeri si sono ritrovati sui terreni della Continassa per la prima volta in settimana nella tarda mattinata di ieri per dare il via alla fase di preparazione in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Benevento, ma anche per affinare meccanismi finora, causa impegni ripetuti, poco allenati. Fra gli altri, ma presente già nei giorni di pausa, anche Gigi Buffon che sta recuperando dalla lombalgia che l’ha estromesso dai convocati per la campagna sarda ma che è in fase di smaltimento. Il numero 77 bianconero sfrutterà ancora le prossime giornate per recuperare definitivamente dal fastidio e far parte del gruppo che affronterà i giallorossi dell’ex compagno di Nazionale Filippo Inzaghi. E con il recupero, ecco spalancarsi l’opportunità di collezionare l’11ª presenza stagionale in tutte le competizioni e la numero 655 in Serie A. Quota, quest’ultima, che sembra destinata a incrementare anche con la prossima annata.

GIGI, UN ALTRO ANNO - Sono 43 le primavere messe alle spalle dall’estremo difensore nativo di Carrara: dall’estate del 2001 con la maglia della Juventus, tolta la breve parentesi parigina. Una carriera da sogno fra club e nazionale con un traguardo ancora non così vicino. Sì perché le idee, non ancora rese realtà ma oramai molto concrete, non espongono la bandiera a scacchi al termine della stagione corrente. Buffon si sente ancora atleta di alto livello e il campo, d’altronde, non racconta qualcosa di diverso. Quando chiamato in causa l’estremo difensore classe 1978 ha sempre risposto presente a suon di parate e guidando meticolosamente i compagni di squadra. Con la sua personalità che, anche da secondo di Szczesny, torna molto utile ad Andrea Pirlo e a tutta la Juventus. E per questo motivo il ritiro sembra destinato ad essere rinviato, perlomeno, di un altro anno con il rinnovo del contratto fino al 2022 pura formalità.