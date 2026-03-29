Buone notizie, ma per la Bosnia: Kolasinac recuperato, tutti a disposizione di Barbarez
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La Bosnia ed Erzegovina torna ad allenarsi, a Sarajevo, nel primo allenamento dopo il successo ai rigori con il Galles. La nazionale allenata da Sergej Barbarez ha ripreso oggi i lavori, con notizie che fanno sorridere i tifosi dei nostri prossimi avversari nella finale playoff per i Mondiali.ù
Tutti i giocatori convocati, secondo quanto riferito da fonti locali, sono a disposizione, e nessuno lamenta infortuni. Tra questi, di conseguenza, c’è anche l’atalantino Sead Kolasinac, uscito dolorante dalla semifinale.
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