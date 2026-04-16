Kolasinac, 100 presenze con l'Atalanta: medaglia al valore per il "Rambo" nerazzurro

Kolasinac che raggiunge le 100 presenze con la maglia dell’Atalanta è un risultato importantissimo. Visto ormai il paragone tanto citato con il "berretto verde" John Rambo, la centesima gara rappresenta la cosiddetta medaglia al valore, che si somma ovviamente a quelle di bronzo e d’argento a simboleggiare coraggio ed eroismo: elementi coerenti con lo spirito e le prestazioni di Sead, simbolo della “working class” abituato a ignorare il dolore.

La “tripla cifra” non è un traguardo scontato, considerando che il bosniaco è solo il 148° atalantino su 873 giocatori totali nerazzurri a riuscirci. Il compimento di un percorso dove Kolasinac non solo si è dimostrato un braccetto competitivo in Italia e in Europa (trovando a Bergamo una seconda giovinezza), ma anche un trascinatore esemplare, capace di trasmettere questa forza ai compagni. Propositivo in ogni singola azione (al di là di qualche errore) e sempre pronto a incoraggiare i suoi nei minimi particolari, che si tratti di un passaggio indovinato o di una buona chiusura, il tutto con una maturità esemplare tra grinta e temperamento.

“Ci mancava il suo spirito da Rambo” diceva Raffaele Palladino in conferenza stampa quando il difensore era tornato a pieno regime nella sua Atalanta dove, dal 9 febbraio in avanti (gara contro il Bayern a parte), non ha mai saltato una gara non riconoscendo per nulla la stanchezza: non bisogna dimenticare che due anni fa con tenacia aveva accorciato i tempi per essere presente alla finale di Dublino, così come si è ripreso senza problemi dopo l’infortunio al crociato che poteva mettere la parola fine al suo ciclo qui a Bergamo.

A proposito del suo attuale ciclo all’Atalanta, ci saranno valutazioni anche sul suo futuro considerando diversi fattori, inclusi alcuni interessi dall'estero. Se ne parlerà a tempo debito, ora Kolasinac è pronto a finire la sua missione stagionale, citando il Rambo del secondo capitolo: “Vivere giorno per giorno”.