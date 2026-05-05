Atalanta, Schalke 04 su Kolasinac. Dzeko: "Sarebbe fantastico, ma decide lui"

L'accostamento viene facile. Lo Schalke 04 è tornato in Bundesliga battendo per 1-0 il Fortuna Düsseldorf. Allo Schalke gioca il suo connazionale e amico Edin Dzeko e lo Schalke è la squadra per la quale fa il tifo e nella quale è cresciuto. Da qui alle trattative ce ne passa, ma che lo Schalke voglia tentare il difensore Sead Kolasinac per farsi un regalo promozione, comincia a diventare più di una suggestione.

Lo stesso Dzeko ha risposto sull'amico a Sky Sports, in Germania: "Deve decidere lui. Gli voglio bene, ma è ancora sotto contratto con l'Atalanta. Sulla prossima stagione non posso dire nulla al riguardo. È ancora sotto contratto con l'Atalanta. Sarebbe fantastico, ovviamente".

Secondo Sky Sport, il giocatore non avrebbe problemi a tornare allo Schalke a prescindere dalla categoria in cui milita. Tuttavia l'Atalanta sembrerebbe intenzionata a proporgli un prolungamento di contratto, in scadenza a giugno. E secondo l'emittente l'Atalanta potrebbe proporre al giocatore un contratto migliore rispetto allo Schalke. Non sarebbe stata ancora presa ancora alcuna decisione, comunque, il difensore vorrebbe prima pensare a giocare i Mondiali con la Bosnia-Erzegovina, dopo la vittoria dei playoff contro l'Italia. Le notizie diffuse da alcuni media riguardo alle scelte già fatte, sarebbero quindi infondate.