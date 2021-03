Buone notizie per la Juventus: Dybala non sente più dolore, col Torino sarà convocato

Se da una parte il capitolo mercato (e rinnovo) resta aperto e con molteplici possibili soluzioni sul tavolo, dall'altra la Juventus festeggia per il ritorno in gruppo di Paulo Dybala. Nell'allenamento di ieri, spiega Tuttosport, la Joya è rimasta col gruppo fino a fine seduta senza accusare dolore all'inserzione del tendine collaterale del ginocchio. Una notizia decisamente positiva, visto che nelle scorse settimane i cambi di direzione e i tiri avevano creato non pochi problemi in tal senso. Per questo motivo Dybala salvo imprevisti sarà convocato per la partita contro il Torino, partendo verosimilmente dalla panchina.