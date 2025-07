Roma, Dybala saluta Leandro Paredes: "Ti sosterremo e ti augureremo il ​​meglio"

Attraverso il proprio Instagram, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha voluto mandare un saluto al suo ormai ex compagno di squadra Leandro Paredes che ha fatto ritorno al Boca Juniors: "So quanto ti rende felice essere tornato a casa e quanto ti è piaciuto questo posto. Da qui in poi continueremo sempre a sostenerti e a augurarti il ​​meglio! Mi mancherete in campo e ci mancherete anche voi cinque fuori. Ti amiamo moltissimo".

Lo stesso centrocampista argentino nei giorni scorsi aveva salutato la formazione giallorossa: "Non so da dove iniziare. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi, ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso.

Spero di essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi, ma soprattutto una grande persona. Due dei miei figli sono romani, ma tutti e tre romanisti. È il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore e so che il grande romano e romanista mi capirà. Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che sarà sempre giallorosso. Vi amo".