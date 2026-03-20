Cacciamani, prima convocazione in Under 21: chi è il 2007 che ha già esordito in Serie A

Prima convocazione in Nazionale Under 21 per Alessio Cacciamani. L'esterno classe 2007, in forza alla Juve Stabia in prestito dal Torino, è stato chiamato per la prima volta dagli azzurrini di Silvio Baldini sul finire di una stagione che lo sta rivelando come uno dei giovani più promettenti nel panorama italiano. Un salto nella cadetteria affrontato da protagonista, a soli 18 anni.

Scheda: chi è Alessio Cacciamani

Nato il 29 giugno 2007 a Jesi, Alessio Cacciamani è un esterno offensivo, destro di piede ma abile a giocare prevalentemente sul lato sinistro. Bravo nel posizionarsi sulla linea per sfruttare l'ampiezza del campo, sa alternare le incursioni sul fondo per tentare il cross e le combinazioni per accentrarsi e tentare il tiro. Nonostante la propensione offensiva, si distingue anche per un buon contributo in fase di recupero palla.

Il percorso nel vivaio: da Fano al Torino

Cacciamani è cresciuto nelle giovanili dell'Ancona, con un passaggio precedente dal settore giovanile dell'Alma Juventus Fano, prima di approdare al Torino, club che ha scleto di puntare con decisione su di lui. Dopo aver rinnovato il contratto col Torino fino al 2029, nell'estate 2025 è stato mandato in prestito secco alla Juve Stabia. Con la formazione Under 18 granata ha disputato 19 partite, siglando 13 reti e fornendo 3 assist, contribuendo alla vittoria del campionato di categoria. Con la Primavera ha collezionato 18 presenze, realizzando 1 gol e 3 assist, e ha anche esordito in Serie A con il Torino totalizzando 2 presenze.

La stagione alla Juve Stabia

Cacciamani è arrivato a Castellammare dopo il ritiro estivo con il Toro, dove aveva disputato tre amichevoli. In questa stagione di Serie B ha collezionato 27 presenze e due reti, diventando un elemento fisso nelle rotazioni delle Vespe di Ignazio Abate. Il suo primo gol tra i professionisti è arrivato il 27 ottobre 2025 nel pareggio per 2-2 sul campo del Padova.