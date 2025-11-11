Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di Lovisa

La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di LovisaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:04Serie B
Tommaso Maschio

La Juve Stabia si gode la crescita dei giovani pescati in estate dal direttore sportivo Matteo Lovisa e valorizzati da un tecnico abile a lavorare con i giovani come Ignazio Abate che sta ben gestendo la rivoluzione estiva – con ben quindici elementi nuovi rispetto allo scorso anno – tenendo la formazione campana (che non sembra aver accusato le vicende esterne che hanno coinvolto il club) in linea con l’obiettivo dei play off.

Reale e Mannini dalla Roma, Stabile e De Pieri dall'Inter, Cacciamani dal Torino, tutti convocati in Nazionale U20 e U19, sono questi i nomi dei giovani che stanno emergendo in questo campionato di Serie B con l’ultimo che si è preso la scena con il gol che ha steso il Palermo nell’ultimo turno. E a lui il Corriere dello Sport in edicola dedica ampio spazio:

“I primi lampi nel calcio giovanile marchigiano gli valgono la chiamata del Torino, rapido a fiondarsi sul ragazzo di cui si dicono solo cose buone. Nel vivaio granata quella scintilla di talento diventa una deflagrazione. Le dodici reti in sedici presenze nel campionato Under 18, evidentemente troppo stretto per le qualità di Cacciamani, gli valgono l'immediato passaggio in Primavera, dove le 13 apparizioni sono impreziosite da un gol. Una crescita costante che trova il suo culmine, atteso quanto annunciato, nell'esordio in Serie A dell'11 maggio 2025, quando Vanoli gli concede i minuti finali della sfida all'Inter. - si legge sul quotidiano sportivo - Il debutto in Serie A a 17 anni e 316 giorni rende Cacciamani il più giovane esordiente in massima serie della storia granata dopo Jacopo Mariani e, soprattutto, Fabio Quagliarella, quasi a suggellare un incrocio con Castellammare previsto dal destino”.

Articoli correlati
Juve Stabia, Cacciamani: "Emozione bellissima il gol al 'Menti': è il nostro 12°... Juve Stabia, Cacciamani: "Emozione bellissima il gol al 'Menti': è il nostro 12° uomo in campo"
"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match... "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Primi gol fra i pro di Cacciamani e De Pieri. La Juve Stabia si gode i due diciottenni... Primi gol fra i pro di Cacciamani e De Pieri. La Juve Stabia si gode i due diciottenni
Altre notizie Serie B
Spezia, Hristov in nazionale anche se infortunato: oggi si saprà se tornerà in Italia... Spezia, Hristov in nazionale anche se infortunato: oggi si saprà se tornerà in Italia
La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni... La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di Lovisa
La Sampdoria guarda già a gennaio: un acquisto per reparto. E niente algoritmo La Sampdoria guarda già a gennaio: un acquisto per reparto. E niente algoritmo
Cesena, Ciervo: "Il bello deve ancora venire. Migani mi dà fiducia e sogno la Nazionale"... Cesena, Ciervo: "Il bello deve ancora venire. Migani mi dà fiducia e sogno la Nazionale"
Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la... Esclusiva TMWAvellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"... Esclusiva TMWJuve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"... Esclusiva TMWAvellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo... TMWSemplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, è il giorno di Raffaele Palladino: prima di pranzo il tecnico sarà a Zingonia
Immagine top news n.1 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.2 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine top news n.3 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.4 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.5 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.6 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.7 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo Zirkzee: Roma, contatti con gli agenti di Arevalo. E Gasperini ha un altro pallino fisso
Immagine news Serie A n.2 Giovane gioiello dell'Hellas. Valutato 15 milioni, lo seguono le big italiane e una tedesca
Immagine news Serie A n.3 Moggi: "Noia e sconforto, la Juve attende la cura Spalletti. Da Conte avviso ai naviganti"
Immagine news Serie A n.4 Turkyilmaz sugli svizzeri in Serie A: "Jashari non vale 40 milioni. Sommer-Inter, aria d'addio"
Immagine news Serie A n.5 Inter, il successo sta in un pressing che Chivu potrebbe aver ripreso dal football americano
Immagine news Serie A n.6 Napoli, lo strappo tra Conte e la squadra: tutti sotto accusa, dai senatori ai nuovi arrivati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Hristov in nazionale anche se infortunato: oggi si saprà se tornerà in Italia
Immagine news Serie B n.2 La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di Lovisa
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria guarda già a gennaio: un acquisto per reparto. E niente algoritmo
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Ciervo: "Il bello deve ancora venire. Migani mi dà fiducia e sogno la Nazionale"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, due nomi in pole per il dopo Formisano: sono Savoldi e Marcolini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.3 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.4 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?