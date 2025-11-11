La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di Lovisa

La Juve Stabia si gode la crescita dei giovani pescati in estate dal direttore sportivo Matteo Lovisa e valorizzati da un tecnico abile a lavorare con i giovani come Ignazio Abate che sta ben gestendo la rivoluzione estiva – con ben quindici elementi nuovi rispetto allo scorso anno – tenendo la formazione campana (che non sembra aver accusato le vicende esterne che hanno coinvolto il club) in linea con l’obiettivo dei play off.

Reale e Mannini dalla Roma, Stabile e De Pieri dall'Inter, Cacciamani dal Torino, tutti convocati in Nazionale U20 e U19, sono questi i nomi dei giovani che stanno emergendo in questo campionato di Serie B con l’ultimo che si è preso la scena con il gol che ha steso il Palermo nell’ultimo turno. E a lui il Corriere dello Sport in edicola dedica ampio spazio:

“I primi lampi nel calcio giovanile marchigiano gli valgono la chiamata del Torino, rapido a fiondarsi sul ragazzo di cui si dicono solo cose buone. Nel vivaio granata quella scintilla di talento diventa una deflagrazione. Le dodici reti in sedici presenze nel campionato Under 18, evidentemente troppo stretto per le qualità di Cacciamani, gli valgono l'immediato passaggio in Primavera, dove le 13 apparizioni sono impreziosite da un gol. Una crescita costante che trova il suo culmine, atteso quanto annunciato, nell'esordio in Serie A dell'11 maggio 2025, quando Vanoli gli concede i minuti finali della sfida all'Inter. - si legge sul quotidiano sportivo - Il debutto in Serie A a 17 anni e 316 giorni rende Cacciamani il più giovane esordiente in massima serie della storia granata dopo Jacopo Mariani e, soprattutto, Fabio Quagliarella, quasi a suggellare un incrocio con Castellammare previsto dal destino”.